Η δικαιοσύνη της Νότιας Κορέας επικύρωσε σήμερα την καταδίκη σε κάθειρξη 47 ετών ενός άνδρα που ήταν αρχηγός δικτύου διαδικτυακού εκβιασμού γυναικών, με ροζ βίντεο προσωπικού περιεχομένου.

Από τον Μάιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, ο Τσο Τζου-μπιν ηγείτο ομάδας που εκβίαζε γυναίκες και κοπέλες, κάποιες ανήλικες, για να βιντεοσκοπήσουν και να αποστείλουν περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια τα ανέβαζε παράνομα σε chatrooms επί πληρωμή στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Για την υπόθεση αυτή, ο Τσο είχε αρχικά καταδικαστεί σε 40 χρόνια κάθειρξης το 2020, μια ποινή που αυξήθηκε κατά την εκδίκαση της έφεσης σε 42 χρόνια και 4 μήνες.

Παράλληλα, ο Τσο Τζου-μπιν κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό ανήλικης και την παραγωγή περιεχομένου σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος μεταξύ του Ιανουαρίου και του Νοεμβρίου 2019.

Οι υποθέσεις διαμοιρασμού σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση των θυμάτων είναι συχνές στη χώρα.

Οι ενέργειες του ροζ κυκλώματος εκβιαστών προκάλεσαν οργή σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους πολίτες να καταγγέλλουν τη χαλαρή αντιμετώπιση των αρχών απέναντι στον πολύ διαδεδομένο διαδικτυακό διαμοιρασμό σεξουαλικού περιεχομένου.

Πολλές γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης κρυμμένων καμερών σε τουαλέτες, σχολεία και άλλους χώρους για τη βιντεοσκόπησή τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το 2019, η σταρ της K-Pop Γκου Χάρα αυτοκτόνησε αφού έπεσε θύμα απειλών για "revenge porn", δηλαδή τη δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο από πρώην σύντροφο.

Άλλος τραγουδιστής της K-Pop, ο Τζουνγκ Τζουν-γιουνγκ, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για βιασμό και τη δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα, που είχαν μαγνητοσκοπηθεί χωρίς τη συγκατάθεση των γυναικών που εμπλέκονταν σε αυτά.

Φωτ. αρχείου ΑΡ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

