Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο νότιο Μεξικό - Αισθητός έως την πρωτεύουσα Κόσμος 09:25, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην πόλη Ματίας Ρομέρο, στην νότια πολιτεία Οαξάκα - Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για ζημιές η τραυματισμούς