Του Γιάννη Χανιωτάκη

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο που θα επιτρέψει σε περίπου 40 φοιτητές από τη Γάζα να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να αξιοποιήσουν χρηματοδοτούμενες πανεπιστημιακές υποτροφίες.

Εννέα από τους φοιτητές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι θα λάβουν βοήθεια για να φύγουν από τη Γάζα, καθώς είναι δικαιούχοι του προγράμματος υποτροφιών Chevening, μιας πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται κυρίως από την κυβέρνηση και προορίζεται για διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μονοετή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το BBC αναφέρει ότι η υπουργός εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ έχει επίσης εγκρίνει σχέδια για την υποστήριξη περίπου 30 ακόμη φοιτητών που έχουν εξασφαλίσει πλήρως χρηματοδοτούμενες υποτροφίες μέσω άλλων ιδιωτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται από την τελική έγκριση του Ισραήλ, το οποίο πρέπει να συναινέσει για την αναχώρηση κάθε φοιτητή ξεχωριστά από την περιοχή. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί από τότε που το Λονδίνο δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει συγκεκριμένους όρους σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πάντως, η επιχείρηση μεταφοράς των φοιτητών αντιμετωπίζει και σημαντικές πρακτικές προκλήσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να μεταφερθούν σε μια τρίτη χώρα της περιοχής για τη διεξαγωγή βιομετρικών ελέγχων για την έκδοση βίζας, προτού ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πηγή από το Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε το εγχείρημα «περίπλοκο και απαιτητικό», αλλά τόνισε ότι η υπουργός κατέστησε «απολύτως σαφές» ότι επιθυμεί οι φοιτητές να μπορέσουν να καταλάβουν τις θέσεις τους στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους στο BBC, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, ορισμένοι φοιτητές είχαν εκφράσει φόβους ότι μπορεί να πεθάνουν πριν προλάβουν να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη. Άλλοι ανέφεραν τη δυσκολία του να αφήσουν πίσω τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει την αεροδιακομιδή μιας ομάδας βαριά άρρωστων και τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη τις επόμενες εβδομάδες. Άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Γαλλία, έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μεταφορά φοιτητών. Η Γαλλία, ωστόσο, ανέστειλε το πρόγραμμά της νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά την κατηγορία εναντίον ενός Παλαιστίνιου φοιτητή στη χώρα για αντισημιτικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.