Ρώσοι στρατιώτες απώθησαν τρεις αντεπιθέσεις των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας προσπάθησαν ν’ αντεπιτεθούν στα δυτικά της περιοχής του Κουρσκ κοντά στα χωριά Ούλανοκ και Τσέρκασκι Κονοπέλκα την Πέμπτη, αλλά απωθήθηκαν από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Reuters δε στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά του TASS για τις μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

