Μήνυμα Στόλτενμπεργκ στον Ερντογάν: Η Σουηδία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της

«Η Σουηδία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της» έναντι της Τουρκίας, διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ έπειτα από τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που διήρκεσαν δύο ώρες.

Η Τουρκία εμποδίζει εδώ και 13 μήνες την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υποστηρίζοντας ότι φιλοξενεί στο έδαφός της «Κούρδους τρομοκράτες».



Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, αξιωματούχοι της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα συναντηθούν την εβδομάδα της 12ης Ιουνίου για περαιτέρω συνομιλίες αναφορικά με το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Productive meeting w/ President @RTErdogan to prepare the #NATO Summit in Vilnius. We discussed Sweden’s NATO membership, and I welcome that #Türkiye, Sweden and Finland will meet again in the Permanent Joint Mechanism. pic.twitter.com/bFlMOJGBXa