Δύο μέλη της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, που συνελήφθησαν μετά την αναχαίτιση του πλοίου τους από ισραηλινές δυνάμεις, αναμένεται να απελαθούν τις επόμενες ημέρες από την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους

Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, υπήκοος Ισπανίας, και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα κρατούνταν από τις ισραηλινές αρχές από τις 29 Απριλίου, όταν μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Οι δύο ακτιβιστές συμμετείχαν στον δεύτερο "Στόλο Global Sumud", ο οποίος απέπλευσε από την Ισπανία στις 12 Απριλίου με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Αμπού Κεσέκ θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Βραζιλία και Ισπανία χαρακτήρισαν την κράτηση παράνομη

Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Βραζιλίας δήλωσαν ότι η κράτηση των δύο ακτιβιστών ήταν παράνομη. Ωστόσο, δικαστήριο της Ασκελόν είχε αποφασίσει την παράταση της κράτησής τους έως τις 10 Μαΐου.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, η οποία συνέδραμε στη νομική τους υπεράσπιση και επίσης χαρακτήρισε παράνομη την κράτηση, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες ενημερώθηκαν πως θα αποφυλακιστούν το Σάββατο και θα παραδοθούν στις υπηρεσίες μετανάστευσης έως ότου απελαθούν.

«Η Adalah παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσει ότι η αποφυλάκιση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα ακολουθήσει η απέλασή τους από το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η οργάνωση.

Οι ισραηλινές αρχές τους κρατούσαν ως υπόπτους για αδικήματα όπως η παροχή βοήθειας στον εχθρό και η επαφή με τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.