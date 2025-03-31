Ισραήλ: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ο Bezalel Smotrich

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην «παραβίαση των συμφωνιών» του αρχηγού Otzma Yehudit και υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir μεταξύ του ίδιου και του κόμματος Likud του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, σημειώνονται συγκρούσεις οπαδών της αντιπολίτευσης με την αστυνομία στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την υπόθεση του Qatargate.

Πηγή: skai.gr

