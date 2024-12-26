Το Ισραήλ βρίσκεται μόλις στην αρχή της εκστρατείας του εναντίον των Χούθι που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στην Υεμένη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Channel 14 την Πέμπτη, ώρες αφότου ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν, στη μεγαλύτερη επίθεση μέχρι σήμερα, το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά.

«Μόλις ξεκινάμε μαζί τους», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε σήμερα «στρατιωτικούς στόχους» των Χούθι στην Υεμένη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς, κατηγορώντας τους Υεμενίτες αντάρτες ότι βρίσκονται «στην καρδιά του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας», με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει, μετά τις επιδρομές, ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πλήττει τους Χούθι «μέχρι να τελειώσουμε τη δουλειά».

«Είμαστε αποφασισμένοι να αποκόψουμε αυτό το παρακλάδι τρομοκρατών του ιρανικού άξονα του κακού. Θα συνεχίσουμε μέχρι τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στη δυτική ακτή και στην ενδοχώρα της Υεμένης», υπόγραμμισαν οι IDF σε ανακοίνωσή τους, λέγοντας ότι οι βομβαρδισμοί του ήταν απάντηση στις «επανειλημμένες επιθέσεις» των σιιτών ανταρτών «κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, είπε ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο όταν δέχτηκε επίθεση, προσθέτοντας ότι ένα μέλος του πληρώματος στο αεροπλάνο τραυματίστηκε, είπε σε μια δήλωση .

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «υποδομές που χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες» στο διεθνές αεροδρόμιο Σαναά στην πρωτεύουσα, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιζιάζ και στη Ρας Κανατίμπ και σε υποδομές στα λιμάνια Χοντέιντα, Σαλίδ και Ρας Κανατίμπ στην ακτή.

«Αυτές τις υποδομές χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων», τόνισε ο IDF.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ζήτησε από τον στρατό να «καταστρέψει τις υποδομές» των Χούθι, οι οποίοι είχαν εκτοξεύσει δύο μέρες νωρίτερα έναν πύραυλο κατά του Ισραήλ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 16 ανθρώπων στο Τελ Αβίβ.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι βρίσκεται στην καρδιά του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας και οι επιθέσεις τους σε διεθνή πλοία και θαλάσσιες διαδρομές συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν την περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που προκλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους.

Οι αντάρτες, που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της Υεμένης, εξαπολύουν τους τελευταίες μήνες τακτικά επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται, σύμφωνα με αυτούς, με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, παρά τα πλήγματα που πραγματοποιεί ως αντίποινα στην επικράτειά τους ο αμερικανικός στρατός.

Οι Χούθι αποτελούν μέρος αυτού που το Ιράν αποκαλεί «άξονα αντίστασης» κατά του Ισραήλ, στον οποίο περιλαμβάνονται η Χαμάς, ιρακινές πολιτοφυλακές και η λιβανική Χεζμπολάχ.

