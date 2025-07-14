Μασκ: «Δεν υποστηρίζω τη συγχώνευση μεταξύ Tesla και xAI»

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση μεταξύ της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla και της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία κατέχει το chatbot Grok και ανταγωνίζεται εταιρείες όπως το ChatGPT της OpenAI.

Απαντώντας σε μια ανάρτηση χρήστη στο X που ρωτούσε τους επενδυτές της Tesla αν υποστήριζαν μια συγχώνευση μεταξύ των δύο εταιρειών, ο Μασκ απάντησε «Όχι».

Την Κυριακή, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι θα ζητούσε από τους μετόχους της Tesla να ψηφίσουν εάν η Tesla μπορεί να επενδύσει στην xAI, αφού νωρίτερα είχε πει πως «θα ήταν υπέροχο» αν η Tesla μπορούσε να το κάνει.

Η Tesla και η xAI δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η xAI απέκτησε το X, που ανήκει επίσης στον Μασκ, σε μια συμφωνία ύψους 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο, αποτιμώντας συνδυαστικά τον νέο όμιλο στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την περίοδο.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters τον Ιούνιο ότι η xAI βρισκόταν σε συνομιλίες για να αντλήσει χρήματα με αποτίμηση άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συζητήθηκε επίσης μια αποτίμηση έως και 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Wall Street Journal ανέφερε το Σάββατο ότι η SpaceX του Μασκ είχε δεσμεύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI στο πλαίσιο ενός γύρου μετοχικού κεφαλαίου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

