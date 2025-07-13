Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανακοίνωσε την είσοδο του επενδυτικού fund Wenger Capital Sicav στο μετοχικό της κεφάλαιο, με αρχικό ποσοστό 9% και προοπτική μελλοντικής ενίσχυσης της θέσης του.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη, όπως τη χαρακτήρισε η διοίκηση της τράπεζας, έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της σημερινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, "σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία. Το Wenger Capital Sicav, ένα fund με τσέχικη καταγωγή και έδρα τη Μάλτα, έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της Τράπεζας με κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα", όπως επισημάνθηκε.

Τονίστηκε δε, πως: "Η στρατηγική αυτή συμμαχία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, διεύρυνση των χρηματοδοτικών της εργαλείων και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο πάντα την Κρήτη και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας".

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε πως: "Η συμμετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου στο μετοχικό μας κεφάλαιο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών στο όραμα, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Τράπεζάς μας. Αποτελεί μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και στρατηγικό χαρακτήρα, που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των μελών και των πελατών μας".

O Karel Hlaváček, Director της Wenger Capital Sicav δήλωσε: "Από την πλευρά της Wenger Capital Sicav, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας, Μιχαήλ Μαρακάκη για την εξαιρετική συνεργασία. Θεωρούμε πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία και εργαζόμαστε μαζί με βλέμμα προς το μέλλον".

Η τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά και κατά την διάρκεια αυτής συζητήθηκαν και λήφθηκαν με ευρεία πλειοψηφία οι σχετικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, την αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Η Διοίκηση της Τράπεζας θα συνεχίσει, σύμφωνα με τη διοίκηση, να εργάζεται με συνέπεια και διαφάνεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και της ευρύτερης κοινωνίας, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό ρόλο της Τράπεζας στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την λήψη πανελλαδικής άδειας και αλλαγής της νομικής της μορφής σε Ανώνυμη Εταιρεία με το σχετικό φάκελο να ετοιμάζεται ώστε να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος".

