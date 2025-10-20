Ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στη σύγχρονη ιστορία που θα οδηγηθεί σε κελί φυλακής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο.

Ο άλλοτε αστέρας της γαλλικής Δεξιάς καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, κατηγορούμενος ότι επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσολαβητές» του να επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, με αντάλλαγμα οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα ενόψει της προεδρικής του καμπάνιας το 2007.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, που είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου του Σαρκοζί το 2014 και εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση μαζί του, δήλωσε ότι τον έχει ήδη συναντήσει μετά την ετυμηγορία και ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή «για λόγους ασφάλειας».

Ο Σαρκοζί είπε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche ότι θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή La Santé, τη μοναδική εντός των ορίων της πόλης του Παρισιού. Θα είναι ο πρώτος Γάλλος αρχηγός κράτους που θα φυλακιστεί μετά τον Φιλίπ Πετέν, τον συνεργάτη των Ναζί που υπέγραψε την ανακωχή της Γαλλίας με τη Γερμανία το 1940 — μια περίοδος που θεωρείται από τις σκοτεινότερες σελίδες της γαλλικής ιστορίας.

Παραμένει ασαφές πόσο καιρό θα παραμείνει έγκλειστος, καθώς μετά την είσοδό του στη φυλακή θα μπορεί να αιτηθεί αναστολή ή μετατροπή της ποινής, όπως κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση και επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο το τριμελές δικαστήριο έκρινε ότι η σοβαρότητα των κατηγοριών επιβάλλει την άμεση φυλάκισή του, παρά την εκκρεμή έφεση.

Στη Γαλλία, η έφεση συνήθως παγώνει την εκτέλεση της ποινής, όμως για κρατούμενους εν αναμονή νέας δίκης οι διαδικασίες ορίζονται σε συντομότερα χρονικά διαστήματα.

Παρά τις αλλεπάλληλες δικαστικές περιπέτειες του Σαρκοζί μετά την αποχώρησή του από την προεδρία το 2012, παραμένει ισχυρή προσωπικότητα της γαλλικής Δεξιάς. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί αμέσως μετά τον διορισμό του τον Σεπτέμβριο, αλλά και με τον Τζόρνταν Μπαρντελά, πρόεδρο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, τον Αύγουστο.

Σε συνέντευξή του στη Le Figaro, αποκάλυψε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης καταδικάστηκε φέτος για υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και με τον Φρανσουά Φιγιόν, που έχει επίσης καταδικαστεί για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων. Η Λεπέν έχει ασκήσει έφεση, ενώ ο Φιγιόν έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Ο Σαρκοζί είχε ήδη καταδικαστεί οριστικά για διαφθορά σε ξεχωριστή υπόθεση νωρίτερα μέσα στη χρονιά, γεγονός που οδήγησε σε σύντομο κατ’ οίκον περιορισμό. Στις 26 Νοεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας αναμένεται να εκδώσει τελική απόφαση σε άλλη υπόθεση που αφορά παραβίαση των κανόνων χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές από κατώτερα δικαστήρια. Ο ίδιος επιμένει στην πλήρη αθωότητά του και για αυτήν την υπόθεση.

Στη δίκη για τη Λιβύη, ο Σαρκοζί απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για διαφθορά, καθώς – όπως εξήγησε η πρόεδρος του δικαστηρίου Ναταλί Γκαβαρίνο – δεν αποδείχθηκε ότι η υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ των συνεργατών του και του καθεστώτος Καντάφι συνεχίστηκε μετά την εκλογή του στην προεδρία.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ούτε να αποκλείσει αν λιβυκά κεφάλαια όντως κατέληξαν στην εκστρατεία του το 2007.

Σε άλλη του συνέντευξη στη Le Figaro, ο Σαρκοζί αποκάλυψε ότι θα πάρει μαζί του στη φυλακή το μυθιστόρημα «Ο Κόμης Μοντεκρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά, που αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα άδικα φυλακισμένου για προδοσία, καθώς και μια βιογραφία του Ιησού Χριστού.

