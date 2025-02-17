Στη φυλακή γονείς μπαλαρίνας - Η κόρης τους ζύγιζε 27 κιλά στα 17 της

Γονείς μπαλαρίνας από την Αυστραλία καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, επειδή το κορίτσι, όταν ήταν 17 ετών, ζύγιζε μόλις 27,3 κιλά.

Την εποχή που η νεαρή έφτασε να μπει στο νοσοκομείο σε εκείνη την ηλικία, τα μαλλιά της έπεφταν, το δέρμα της ξεφλούδιζε και ήταν τόσο υποσιτισμένη που οι γιατροί είπαν ότι κινδύνευε να πάθει καρδιακή ανακοπή και να πεθάνει.

Ήταν 17 ετών αλλά φαινόταν πολύ νεότερη. Μάρτυρες στο νοσοκομείο είπαν ότι οι γονείς της τής συμπεριφέρονταν σαν να ήταν μικρό παιδί. Την πήγαν στο μπάνιο, τη σκούπιζαν, της φυσούσαν τη μύτη και της βούρτσιζαν τα μαλλιά, καθώς έβλεπε κινούμενα σχέδια που συνήθως παρακολουθούν τα νήπια.

Ζύγιζε μόλις 27,3 κιλά, βάρος που συνήθως έχει με μια 9χρονη.

Τον περασμένο μήνα οι γονείς της, ζευγάρι Αυστραλών στα 40 τους, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Περθ της Δυτικής Αυστραλίας για παραμέληση του παιδιού τους, αναφέρει το CNN.

Η αυστραλιανή νομοθεσία απαγορεύει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τόσο των γονέων όσο και του κοριτσιού.

Το κορίτσι, τώρα 20 ετών, δεν δέχτηκε να μιλήσει στο CNN. Ο δικηγόρος του πατέρα της, Όλιβερ Πάξμαν, είπε στο CNN ο πελάτης του ήταν «πολύ απογοητευμένος» από το αποτέλεσμα και εξέταζε τις νομικές του επιλογές. Ο δικηγόρος της μητέρας της δεν απάντησε.

Στην απόφασή της, η δικαστής Linda Black είπε ότι ήταν σαφές ότι οι γονείς του κοριτσιού την αγαπούσαν, αλλά απέτυχαν στα γονικά τους καθήκοντα να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί, σωματικά και συναισθηματικά.

«Δεν πρόκειται για μια υποσιτισμένη μπαλαρίνα», είπε η δικαστής Λίντα Μπλακ καταδικάζοντας τον πατέρα σε 6,5 χρόνια φυλάκιση και τη μητέρα σε 5 χρόνια.

«Απομονώσατε την κόρη σας, την εμποδίσατε να μεγαλώσει, την εμποδίσατε να εξελιχθεί με τον τρόπο που δικαιούταν. Την κρατήσατε σαν κοριτσάκι πολύ πέρα ​​από την ηλικία που θα έπρεπε να είναι» είπε η δικαστής στην απόφαση.

Στη διάρκεια της δίκης, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι ήταν «αντιδραστική» και ακολουθούσε χορτοφαγικές και vegan δίαιτες, αλλά παρόλα αυτά έτρωγε τρία γεύματα και σνακ κάθε μέρα. «Ο πελάτης μου φρόντιζε να μη λιμοκτονεί το παιδί του… Ποτέ δεν της έκρυψε φαγητό», είπε στο CNN ο δικηγόρος του, Όλιβερ Πάξμαν. «Αγαπούσε την κόρη του. Ήταν ελεύθερη να φάει όσο ήθελε. Πρόκειται για περίπτωση ανεπαρκούς σίτισης λόγω vegan διατροφής» είπε ο Πάξμαν.

Η δικαστής αρνήθηκε να πιστέψει το ζευγάρι – το οποίο είπε ψέματα σε πολλές περιπτώσεις για την ηλικία της κόρης του σε μια προφανή προσπάθεια να καλύψει το γεγονός ότι ήταν σοβαρά υποσιτισμένη. «Όλοι καταλάβαιναν ότι το κορίτσι ήταν σοβαρά υποσιτισμένο, εκτός από τους δύο ανθρώπους που δήλωναν ότι την αγαπούσαν. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το είδατε. Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το προσέξατε» είπε η δικαστής.

«Είχε περιορισμένο σωματικό λίπος. Ήταν χλωμή. Δεν έδειχνε σημάδια εφηβείας. Τα μαλλιά της ήταν εύθραυστα και λεπτά. Το δέρμα της ήταν ξηρό και ξεφλούδιζε. Ο Είχε ταχυπαλμία. Ο γιατρός είπε ότι έπρεπε να κάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και οι δυο σας είπατε όχι» έγραψε η Μπλακ στην απόφασή της. Κάποια στιγμή, οι γονείς αρνήθηκαν τις εντολές των γιατρών να εισαγάγουν ρινικό σωλήνα για να επιτραπεί η σίτιση της κόρης τους – ωθώντας τις αρχές να παρέμβουν και να θέσουν το κορίτσι υπό κρατική επιμέλεια.

Παρόλα αυτά, η κοπέλα έκανε έκκληση με επιστολή προς τον δικαστή να σταματήσει τη δίωξη. «Εξαρτώμαι πλήρως από τους γονείς μου», έγραψε. «Όλα τα έξοδα διαβίωσής μου πληρώνονται από τους γονείς μου, συμπεριλαμβανομένων ρούχων, φαγητού, χρημάτων για τις ανάγκες μου. Τα δίδακτρα του πανεπιστημίου μου πληρώνονται από τους γονείς μου». «Αγαπώ πολύ τους γονείς μου. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου. Αν οι γονείς μου πάνε φυλακή, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω» τόνισε.

Ενώ ο πατέρας της παραδέχτηκε ότι πλαστογραφούσε το πιστοποιητικό γέννησής της και οι δύο γονείς αρνήθηκαν όλες τις άλλες κατηγορίες. Η δικαστής Μπλακ είπε ότι αφού δεν είχαν αναλάβει καμία ευθύνη, δεν είδε κανένα λόγο να μην τους φυλακίσει. «Δεν δείξατε τύψεις. Δεν δείξατε αποδοχή ευθύνης. Δεν δείξατε διορατικότητα», είπε.

Πηγή: skai.gr

