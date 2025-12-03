Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική που ανήκε κάποτε στον Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτοντας το μέρος που υπήρξε επί δεκαετίες ο πυρήνας της εγκληματικής δράσης του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή.

Το υλικό παρουσιάζει υπνοδωμάτια, μπάνια και έναν χώρο που μοιάζει με οδοντιατρείο με μάσκες στον τοίχο, καθώς και ένα σταθερό τηλέφωνο με μικρά ονόματα καταχωρημένα σε πλήκτρα ταχείας κλήσης — μεταξύ των οποίων τα «Darren», «Rich», «Mike», «Patrick» και «Larry».

Άλλα βίντεο αποτυπώνουν τους πολυτελείς εξωτερικούς χώρους ενός σπιτιού που παραπέμπει άμεσα σε πολυτελή κατοικία με πισίνα, φοινικόδεντρα και μονοπάτια με θέα προς τον ωκεανό.

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει ένα γραφείο με έναν μαυροπίνακα, πάνω στον οποίο είναι γραμμένες λέξεις όπως εξουσία, εξαπάτηση, σχέδια και πολιτική

Σύμφωνα με βοηθό των Δημοκρατικών που μίλησε στο CNN, το υλικό αυτό δεν είχε δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν και προέρχεται εξ ολοκλήρου από το νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Σε ορισμένες εικόνες έχει υπάρξει παρέμβαση για να αφαιρεθούν ονόματα που αποτυπώνονται – κυρίως γυναικών – «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Η δημοσιοποίηση συμπίπτει με την υπογραφή του νόμου που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα για τον Έπσταϊν, από τον Τραμπ.

Η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Το Λιτλ Σεντ Τζέιμς – γνωστό και ως «Little St. Jeff’s» – μαζί με το γειτονικό Γκρέιτ Σεντ Τζέιμς ανήκαν στον Έπσταϊν, ο οποίος προσκαλούσε συχνά ισχυρούς και εύπορους φίλους και γνωστούς του.

Οι ιδιωτικοί αυτοί χώροι, σύμφωνα με ερευνητές, του έδιναν τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου και τον Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση, έγραψε στα απομνημονεύματά της ότι ούσα στο νησί, όταν ήταν 18 ετών, ο Έπσταϊν την «έδωσε» σε άνδρα ο οποίος, όπως αναφέρει, τη βίασε με πρωτοφανή αγριότητα και ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν παγκόσμιος πολιτικός ηγέτης.

Τα δύο νησιά αγοράστηκαν το 2023 από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Ντέκοφ, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί επί των εξελίξεων.

