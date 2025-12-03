Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιθουανία: Έκλεισε (ξανά) το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω "υπόπτων αερόστατων" στον εναέριο χώρο του

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία, έχει κλείσει περισσότερες από 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου λόγω παρόμοιων περιστατικών

Βίλνιους

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, ανακοίνωσε απόψε ότι διέκοψε τη λειτουργία του επειδή θεάθηκαν ύποπτα αερόστατα στον εναέριο χώρο του, στο τελευταίο, μέχρι στιγμής, τέτοιο επεισόδιο τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιθουανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark