Ζελένσκι: Συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον Μαρκ Ρούτε

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως εκείνος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησαν ότι είναι σημαντικό να τεθεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο στο πλαίσιο οποιωνδήποτε συνομιλιών σχετικά με μια διευθέτηση του σχεδόν τριετούς πολέμου εναντίον της Ρωσίας.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Ζελένσκι έγραψε ότι ο ίδιος και ο Ρούτε συζήτησαν για τις επαφές με τους εταίρους της Ουκρανίας και «συντονίσαμε τα επόμενα βήματά μας».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Πούτιν να εξαπατήσει οποιονδήποτε ξανά», έγραψε ο Ζελένσκι. «Πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση, όλοι οι εταίροι πρέπει να κατανοήσουν σαφώς ότι οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν προτεραιότητα για τη σταθερή ειρήνη».

Ο Μαρκ Ρούτε, επίσης σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι είχε μια «καλή συζήτηση» με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν τη στιγμή την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος σε αυτές τις συνομιλίες, επισήμανε πως το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί επικεντρώνεται στην «επίτευξη μιας εγγυημένης ειρήνης, όχι μονάχα μιας προσωρινής εκεχειρίας. Πρέπει να υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι σε λίγους μήνες ή χρόνια, ο Πούτιν δεν θα επιστρέψει με τον πόλεμό του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

