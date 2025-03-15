Οδηγός ντιλίβερι κέρδισε σε δίκη με τη Starbucks 50 εκατομμύρια δολάρια για εγκαύματα από τσάι που χύθηκε στα γεννητικά του όργανα, προκαλώντας του παραμόρφωση.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο του Λος Άντζελες τον δικαίωσε καθώς ο Μάικλ Γκαρσία υποβλήθηκε σε δερματικά μοσχεύματα και άλλες επεμβάσεις στα γεννητικά του όργανα, αφού ένα ρόφημα τσαγιού σε μεγάλος μέγεθος χύθηκε αμέσως αφού το παρέλαβε για να το μεταφέρει στις 8 Φεβρουαρίου 2020. Έχει υποστεί μόνιμη παραμόρφωση που άλλαξε τη ζωή του, σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Η μήνυση του Γκαρσία για αμέλεια ανέφερε ότι τα τραύματά του προέκυψαν επειδή ένας υπάλληλος δεν σφήνωσε το ζεστό τσάι αρκετά σταθερά στο πακέτο μεταφοράς.

«Αυτή η ετυμηγορία των ενόρκων είναι ένα κρίσιμο βήμα για να λογοδοτήσει η Starbucks για κατάφωρη περιφρόνηση για την ασφάλεια των πελατών και την αποτυχία να αποδεχθεί την ευθύνη», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους του Γκαρσία, ο Nick Rowley.

Η Starbucks είπε ότι συμπαθούσε τον Γκαρσία, αλλά σχεδίαζε να ασκήσει έφεση.

Πηγή: skai.gr

