Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ επέκρινε σφοδρά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προέτρεψε τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί σε ένα «λημέρι ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Σε ασυνήθιστα σκληρές δηλώσεις, που φαινόταν να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η παγκόσμια δημοκρατία δέχεται επίθεση όπως ποτέ άλλοτε, σημειώνει το Reuters.

Αν και ο ρόλος του Γερμανού προέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό σημειολογικός, τα λόγια του έχουν κάποιο βάρος αφού έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις του από τους πολιτικούς.

Περιγράφοντας την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία ως σημείο καμπής, ο Στάινμαϊερ δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μια δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Στη συνέχεια, υπάρχει η κατάρρευση των αξιών από τον σημαντικότερο εταίρο μας, τις ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση αυτής της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Στάινμαϊερ σε ομιλία του σε συμπόσιο αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Πρόκειται για την αποτροπή της μετατροπής του κόσμου σε ένα άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων», είπε.

Απαιτείται ενεργή παρέμβαση σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύσουν την παγκόσμια τάξη, τόνισε.

