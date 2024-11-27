Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 4 νεκροί από πλημμύρες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, εννέα τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) της ασιατικής χώρας.

Ο διευθυντής του DMC Ουντάγια Χεράθ ανέφερε πως περισσότερα από 600 σπίτια καταστράφηκαν και έχουν δημιουργηθεί 165 κέντρα παροχής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς.

Ο πρόεδρος της χώρας Ανούρα Κουμάρα Ντισανάιακε έδωσε εντολή να επιταχυνθούν οι διαδικασίες παροχής βοήθειας με τη συλλογή δεδομένων για τις ανάγκες που υπάρχουν ανά κοινότητα.

Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχουν κινητοποιηθεί στρατιωτικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Derana.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

