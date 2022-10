«Καμπανάκι» Σούνακ προς τους βουλευτές του: Έχουμε μόνο μια ευκαιρία, να πετύχουμε

Έκκληση για ενότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα των Συντηρητικών, απηύθυνε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Τόρις έχουν μόνο μία ευκαιρία για να πετύχουν τους στόχους τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πρόκειται για «υπαρξιακή απειλή» για το κόμμα.



Ειδικότερα, όπως αναφέρουν βρετανοί δημοσιογράφοι, ο Σούνακ δεν μίλησε πολύ στους βουλευτές των Τόρις, που τον υποδέχθηκαν με θυελλώδες χειροκρότημα, ενώ δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.



Στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση μετά την εκλογή του ως νέου ηγέτη ο Σούνακ, απέκλεισε το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών, και πρoέτρεψε τους βουλευτές του να μείνουν ενωμένοι μετά τις έριδες που ταλάνισαν το κόμμα των Συντηρητικών. «Πρέπει να ενωθούμε, να συσπειρωθούμε» τόνισε, υποσχόμενος «μια κυβέρνηση των καλύτερων».

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support.