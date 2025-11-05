Η Ευρώπη προχωρά σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση, και οι στρατιωτικές ασκήσεις της έχουν λάβει επιθετικό χαρακτήρα προς την Ανατολή, υποστήριξε σύμφωνα με το ΤΑΣΣ ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σουϊγκού.

«Οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενεργά το ''καθεστώς του Κιέβου'', παρόλο που συνεχίζει να επιδεικνύει την τρομοκρατική του φύση. Η στρατιωτικοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη και οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται, ενώ οι στρατιωτικές ασκήσεις στοχεύουν όλο και περισσότερο στην άσκηση επιθετικών ενεργειών εναντίον αντιπάλων στην Ανατολή», υποστήριξε στη 13η συνάντηση των γραμματέων του συμβουλίου ασφαλείας των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), η οποία λαμβάνει χώρα στη Μόσχα.

Ο Σουϊγκού τόνισε ότι, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επιρροής τους στα πρώην σοβιετικά έθνη, «οι δυτικές χώρες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν σχεδόν οποιοδήποτε μέσο». «Ενεπλάκησαν άμεσα στη νοθεία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της Μολδαβίας, όπου οι πολίτες της χώρας που διαμένουν στη Ρωσία στερήθηκαν στην πραγματικότητα το δικαίωμα ψήφου», είπε.

Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Γεωργία, της οποίας οι αρχές είχαν καταδικάσει τη Δύση για κατάφωρη παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, «μέχρι και τις προσπάθειες πραγματοποίησης πραξικοπήματος».

Η συνάντηση των γραμματέων του συμβουλίου ασφαλείας της ΚΑΚ είναι η τελική εκδήλωση ενός διεθνούς φεστιβάλ με τίτλο «Οι λαοί της Ρωσίας και της ΚΑΚ», που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Το TASS είναι ο ενημερωτικός συνεργάτης του φεστιβάλ.

Πηγή: skai.gr

