Ελεύθερος αφέθηκε ο 16χρονος που συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση με τρεις νεκρούς την περασμένη Τρίτη στο κέντρο της Ουψάλα, στη Σουηδία. Ωστόσο, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, όπως δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση.

«Υποβαθμίστηκαν οι υποψίες που βάρυναν τον 16χρονο κατά τη διάρκεια της προσωρινής του κράτησης», δήλωσε ο εισαγγελέας Αντρέας Νάιμπεργκ.

Δύο άνδρες ηλικίας 25 και 35 ετών συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη, για «υποκίνηση σε φόνο» και ένας τρίτος ηλικίας γύρω στα 20 συνελήφθη στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ως ύποπτος για φόνο, διευκρίνισε.

Τα τρία θύματα, ηλικίας 15 ως 20 ετών, σκοτώθηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κομμωτήριο της πανεπιστημιακής αυτής πόλης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων βόρεια της Στοκχόλμης, συγκλονίζοντας τους κατοίκους της.

Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα από τα θύματα είχε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον καταδίκασε «μια απολύτως ακραία πράξη βίας», η οποία «μοιάζει σχεδόν με εκτέλεση».

Η Σουηδία προσπαθεί για χρόνια να εξαλείψει κύμα επιθέσεων με πυρά και εκρηκτικούς μηχανισμούς από αντίπαλες συμμορίες, κυρίως για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ουψάλα ήταν επί μακρόν η βάση δύο από τους πιο γνωστούς στη χώρα αρχηγούς αντίπαλων συμμοριών, του Ισμαήλ Άμπντο και του Ράουα Μάτζιντ. Ωστόσο οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι ενορχηστρώνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους από το εξωτερικό.

Η πόλη αυτή αντιμετώπισε εξάλλου κύμα βίας «από το 2023 μετά τη δολοφονία της μητέρας του Ισμαήλ Άμπντο» σε βεντέτα που συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στη συμμορία του, τη Ρούμπα, με αυτήν του Ράουα Μάτζιντ, την Φοξτρότ, είχε ανακοινώσει την Τρίτη η εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

