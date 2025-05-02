Ο αρχισυντάκτης του πολιτικού τμήματος της Süddeutsche Zeitung Στέφαν Κορνέλιους θα είναι ο εκπρόσωπος της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπό τον Φρίντριχ Μερτς.

Ο 59χρονος κ. Κορνέλιους θα ηγηθεί επίσης, υπό την αρμοδιότητα του υφυπουργού, της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών της κυβέρνησης, η οποία απασχολεί περισσότερους από 500 υπαλλήλους.

Ο Στέφαν Κορνέλιους είναι επί χρόνια μέλος της «Ατλαντικής Γέφυρας», ομάδας με εκπεφρασμένο στόχο την «προώθηση της διεθνούς κατανόησης μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ», αλλά και του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP), μιας από τις πλέον διακεκριμένες δεξαμενές σκέψης του Βερολίνου, ενώ συμμετέχει στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Ακαδημίας για την Πολιτική Ασφάλειας. Την περίοδο 1991-1996 εργάστηκε ως ανταποκριτής της SZ στην Ουάσιγκτον. Ο σαφής ατλαντικός προσανατολισμός του θεωρείται άλλωστε το βασικότερο σημείο επαφής με τον κ. Μερτς.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ως «μικρός» εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού, αναμένεται να ορίσει τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

