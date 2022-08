Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε της Σουηδίας- Δύο τραυματίες- Δείτε βίντεο

Η σουηδική αστυνομία απέκλεισε σήμερα το απόγευμα τμήμα ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Μάλμε, στη νότια Σουηδία, έπειτα από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία άλλη πληροφορία για το συμβάν αυτό.

#BREAKING: Emergency personnel are rushing to the Emporia mall in Malmö, Sweden following reports of a shooting. Several stores are on lockdown. #BreakingNews pic.twitter.com/Od9eSOJcy0