Η Πολωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επέλεξε τη Σουηδία για την προμήθεια τριών υποβρυχίων, σε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Βαρσοβία έχει αυξήσει τις επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Orka» για την ενίσχυση του στρατού της Πολωνίας είναι μία από τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής μεταξύ μιας σειράς αγορών, σημειώνει το Reuters.

«Η Σουηδία παρουσίασε την καλύτερη προσφορά από όλες τις απόψεις, όσον αφορά τα κριτήρια, τον χρόνο παράδοσης και την επιχειρησιακή ικανότητα, ειδικά στη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Wladyslaw Kosiniak-Kamysz σε συνέντευξη Τύπου.

Είπε ότι θα ήθελε η εμπορική συμφωνία να ολοκληρωθεί το αργότερο το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η σουηδική Saab, η οποία κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων επιτήρησης, πυραύλων και υποβρυχίων, θα προμηθεύσει την Πολωνία με υποβρύχια A26.

Η Βαρσοβία είχε επίσης λάβει προσφορές από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Νότια Κορέα. Η Βρετανία είχε υποστηρίξει την προσφορά της Σουηδίας.

Η Saab υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της άμυνας με τον πολωνικό όμιλο οπλισμού PGZ τον Σεπτέμβριο.

