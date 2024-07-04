Ένας άνδρας 70 ετών δολοφονήθηκε από τον αδελφό του ενώ κοιμόταν, στο χωριό Παναράνο κοντά στην πόλη Μπενεβέντο της Κάτω Ιταλίας, με ασύλληπτα μακάβριο τρόπο.

Τα δυο αδέρφια είχαν διαπληκτιστεί και και λίγες ώρες αργότερα, ο 57χρονος Μπενίτο δολοφόνησε τον άτυχο αδελφό του αποκεφαλίζοντάς τον.

Αμέσως μετά πέταξε το κεφάλι του από το μπαλκόνι του σπιτιού στο οποίο βρίσκονταν.

Sgozza e decapita il fratello, poi chiama i carabinieri. Tragedia ieri a Pannarano, nel Sannio. La testa gettata dal balcone #ANSA https://t.co/SLmk32GT1Y — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 4, 2024

Ο 57χρονος μετά την μακάβρια δολοφονία, σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης, χτύπησε το κουδούνι γειτονικού σπιτιού και ζήτησε να καλέσουν τους καραμπινιέρους.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου παραδέχθηκε την ενοχή του.

Το θύμα, μετά την πρόσφατη συνταξιοδότησή του και το θάνατο της συζύγου του, είχε αποφασίσει να επιστρέψει στο χωριό όπου είχε γεννηθεί, ελπίζοντας -όπως δήλωσαν φίλοι του- να μπορέσει να περάσει ήρεμα γεράματα...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

