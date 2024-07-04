Tο Ισραήλ θα συζητήσει την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει εντός της ημέρας τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκαλεί το βράδυ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας με θέμα τις νέες προτάσεις της Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, δήλωσε πηγή του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου. Θα προηγηθούν διαβουλεύσεις του Νετανιάχου με τη διαπραγματευτική του ομάδα.

Το Ισραήλ έλαβε χθες την απάντηση της Χαμάς επί της προτάσεως που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος του Μαΐου από τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 120 ομήρων και εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς έχει επιδείξει ευελιξία ως προς ορισμένα ζητήματα, η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου αν υπάρξει ισραηλινή έγκριση.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι τυχόν συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό του πολύμηνου πολέμου στη Γάζα και στην πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τον ισραηλινό θύλακα.

Το Ισραήλ επιμένει ότι θα αποδεχθεί μόνο προσωρινές ανάπαυλες στις συγκρούσεις μέχρι την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατά τις δύο πρώτες φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα και την επιστροφή των λειψάνων των νεκρών ομήρων.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά τανκς βομβάρδισαν σήμερα περιοχές στην ανατολική πλευρά του Χαν Γιούνις, αφού ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε διαταγές εκκένωσης, αλλά δεν υπήρξε διείσδυση των τανκς στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων.

Πλήθη Παλαιστινίων αναζητούν σήμερα καταφύγιο μετά τη διαταγή εκκένωσης, η οποία περιλάμβανε και την πόλη της Ράφα και, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η μεγαλύτερη μετά την εντολή απομάκρυνσης 1,1 εκατομμυρίου κατοίκων από τον βόρειο τομέα του θύλακα τον Οκτώβριο.

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα και πολλές περιοχές του βόρειου τομέα του θύλακα. Πολλοί Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στον νότιο Λίβανο, αφού μεγάλος αριθμός βλημάτων και ιπτάμενων συσκευών διέσχισαν τα σύνορα με το Ισραήλ, μία ημέρα μετά την εξόντωση διοικητή της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε «περισσότερους από 200 πυραύλους διαφόρων ειδών» κατά πέντε ισραηλινών θέσεων.

