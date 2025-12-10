Μεταγωγικό των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί χθες Τρίτη σε βάση της αεροπορίας στο ανατολικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο όλα τα μέλη του πληρώματός του, δήλωσαν δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στον τακτικό στρατό.

Καθώς προσπαθούσε να προσεδαφιστεί στον διάδρομο της βάσης Οσμάν Ντίγκνα, στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα, το μεταγωγικό, τύπου Ιλιούσιν Il-76, υπέστη «τεχνική βλάβη», που προκάλεσε την τραγωδία, εξήγησε η μια από τις πηγές, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Όλα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», συμπλήρωσε η δεύτερη πηγή.

Ο σουδανικός τακτικός στρατός δεν αποκάλυψε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα κανείς απολογισμός. Δεν είναι σαφές τι μετέφερε.

Το τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος σοβιετικού σχεδιασμού, με μήκος σχεδόν 47 μέτρων, άνοιγμα πτερύγων σχεδόν 51 μέτρων και εμβέλεια κάπου 4.400 χλμ., έχει κατά κανόνα πενταμελές πλήρωμα. Δείγματα του τύπου χρησιμοποιούνται για χρόνια από τον στρατό του Σουδάν για τη μεταφορά υλικού και προσωπικού.

Από τον Απρίλιο του 2023 στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι κι έχουν υποστεί πελώρια καταστροφή οι υποδομές της αχανούς χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.

