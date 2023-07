Δείτε βίντεο: Η στιγμή της συντριβής μικρού αεροσκάφους στη Σομαλία – Βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης

Ένα μικρό, ελικοφόρο αεροπλάνο με 30 επιβάτες και 4μελές πλήρωμα συνετρίβη την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο στο Μογκαντίσου

#viralvdoz #Somalia A small passenger #plane veered off the runway on arrival Tuesday at the international airport in #Mogadishu , Somali National News Agency cited the transport minister as saying one person was injured and all others were safely rescued #BREAKING pic.twitter.com/11LrHTO5gb