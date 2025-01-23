Γάζα: Eτοιμάζουν σκηνές για οικογένειες που επιστρέφουν στο βορρά μετά την κατάπαυση του πυρός

Οι Παλαιστίνιοι στη βόρεια Γάζα ετοίμασαν καταυλισμούς με σκηνές για οικογένειες εκτοπισμένων την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη επιστροφή στις περιοχές τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε ανοιχτό έδαφος που περιβάλλεται από ερείπια κτιρίων, μια ομάδα ανδρών άρχισε να στήνει σειρές από λευκές σκηνές για τις οικογένειες που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, το Σάββατο.

Πολλοί από τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που αναμένεται να επιστρέψουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας θα επιστρέψουν σε ερείπια σπιτιών μετά από μια 15μηνη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που ερήμωσε τον θύλακα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 47.000 ανθρώπων από τη Γάζα.

Τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν σε περιοχές του βορρά σε μια μεγάλη επιχείρηση κατά της Χαμάς που επικεντρώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia κοντά στην πόλη της Γάζας και τις πόλεις Beit Hanoun και Beit Lahiya, απομακρύνοντας τους κατοίκους από την περιοχή και κατεδαφίζοντας τα περισσότερα από τα κτίριά της.

«Αυτή θα πρέπει να χωρέσει 10 άτομα. Αυτή η σκηνή είναι για τα παιδιά μου που έρχονται από το νότο. Αλήθεια, είναι επαρκής αυτός ο χώρος;» ρώτησε ο Wael Jundiya, καθώς ετοίμαζε μια σκηνή για τα παιδιά του που θα επιστρέψουν από εκεί που είχαν καταφύγει.

«Το Σάββατο, άνθρωποι θα έρθουν από το νότο και θα κατακλύσουν τη Γάζα, πού θα πάνε; Αυτός ο καταυλισμός έχει χώρο για 100.200 άτομα. Θα έρθουν 1,5 εκατομμύριο από το νότο», είπε ο Jundiya στο Reuters.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Γάζα μετά την εισβολή των ενόπλων της Χαμάς πέρα ​​από τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περισσότερους από 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η Χαμάς δημοσίευσε μια δήλωση την Πέμπτη λέγοντας ότι η επιστροφή των εκτοπισμένων οικογενειών θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής του Σαββάτου και μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις αποχωρήσουν από τον παράκτιο δρόμο προς τα βόρεια. Τουλάχιστον τέσσερις όμηροι αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

