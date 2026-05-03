Σκηνικό ρήξης Βερολίνου-Ουάσινγκτον

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η στενή ευρωατλαντική σχέση, που το Βερολίνο προσπαθούσε να διαφυλάξει, έχει πληγεί σημαντικά, θέτοντας δύσκολες προκλήσεις στον καγκελάριο Μερτς.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του καγκελάριου Μερτς ήταν η διατήρηση της σχέσης με τη διοίκηση Τραμπ και η αποφυγή κινήσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την αμυντική συνεργασία και τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσινγκτον, ο καγκελάριος Μερτς αντιμετώπισε με υπομονή την ομιλία του Τραμπ, γεγονός που είχε εκθειαστεί από τον γερμανικό φιλοκυβερνητικό Τύπο ως επιτυχία.

Η στενή ευρωατλαντική σχέση που προσπαθούσε να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού το Βερολίνο μοιάζει να έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, βάζοντας μια πολύ δύσκολη εξίσωση ως καθήκον στον καγκελάριο Μερτς.Μια από τις προτεραιότητες του καγκελάριου Μερτς από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του ήταν να κρατήσει την διοίκηση Τραμπ κοντά στην Ευρώπη, να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να διαρρήξουν την ευρωατλαντική σχέση και την αμυντική συνεργασία. Για το Βερολίνο αυτό έχει κομβική σημασία όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής στενής σχέσης που διαρκεί εδώ και οκτώ δεκαετίες, αλλά και για τη σημασία που αποδίδει η γερμανική πλευρά στη διατήρηση μιας κοινής γραμμής απέναντι στον Πούτιν με το βάρος να πέφτει πάντα στη στήριξη της Ουκρανίας.



Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσινγκτον πριν από περίπου ένα χρόνο ο καγκελάριος είχε στωικά υπομείνει το διανθισμένο με δόσεις αμφίβολου χιούμορ λογίδριο Τραμπ για να μην προκαλέσει κάποιο αναπάντεχο ξέσπασμα του συνομιλητή του. Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος στην πατρίδα του είχε εκθειάσει τη στάση αυτή ως επιτυχία.

Μπαράζ δηλώσεων

Τώρα μια δήλωση του Μερτς στις αρχές της εβδομάδας που αμφισβήτησε την ύπαρξη από την πλευρά Τραμπ μιας «στρατηγικής εξόδου» από τον πόλεμο στο Ιράν προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Αμερικανού προέδρου, που ειρωνεύτηκε τον Γερμανό καγκελάριο, λέγοντας ότι δεν έχει ιδέα για το περί τίνος μιλάει. Ακολούθησε ένα μπαράζ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές με το Βερολίνο να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά, κάνοντας λόγο για «παρανόηση» και τον Τραμπ να απειλεί με αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία.



Κάτι που υποχρέωσε τελικά τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ να ομολογήσει ότι η κυβέρνηση του προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους και αναμένει τις τελικές αποφάσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Οι κατευναστικές συνολικά δηλώσεις της γερμανικής πλευράς δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον Τραμπ που συνέχισε τις προσωπικές δηλητηριώδεις επιθέσεις κατά του Μερτς δίνοντας πλέον την αίσθηση ότι αυτό που ξεκίνησε ως ένας τριγμός στις σχέσεις των δύο πλευρών θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε σεισμό.

Στρατηγική εξόδου από μια πληγωμένη σχέση

Για τη Γερμανία η σχεδιαζόμενη πλέον από το Πεντάγωνο αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, με την οποία πάντως είχε απειλήσει και παλαιότερα ο Τραμπ, θα έχει συνέπειες πολύ σημαντικότερες του όποιου συμβολισμού της. Σε γερμανικό έδαφος βρίσκεται εκτός των άλλων η δεύτερη μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στον κόσμο (Ράμσταϊν) και το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο (Λάντσχουτ).



Εκτός από τη σημασία τους για την κοινή άμυνα θεωρούνται κομβικές και για την οικονομία των γειτονικών περιοχών. Βεβαίως οι διαθέσεις του Αμερικανού προέδρου είναι ως γνωστόν ευμετάβλητες και σε αυτό δείχνει να ελπίζει η γερμανική διπλωματία, που υπογραμμίζει ότι δεν είναι σκόπιμο να «κοντράρει» κανείς τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη στο Βερολίνο γνωρίζουν ότι οι βάσεις είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Συνεπώς ελπίζουν σε μια αποκλιμάκωση.



Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαρραγεί σοβαρά οι σχέσεις των δυο πλευρών. Ο ίδιος ο καγκελάριος φαίνεται να έχει οριστικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις πολιτικές Τραμπ που μονίμως κινούνται στον αστερισμό του απρόσμενου. Έχει και ο Μερτς συνεπώς ανάγκη από μια «στρατηγική εξόδου» από μια σχέση εξάρτησης από έναν σύμμαχο που δείχνει ολοένα και πιο αφερέγγυος.

Πηγή: Deutsche Welle

