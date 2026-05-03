IRGC: Περιορισμένες οι επιλογές του Τραμπ - Τελεσίγραφο για τον ναυτικό αποκλεισμό

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία στο αμερικανικό στρατό για να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, χωρίς να την προσδιορίσει, και ότι παρατηρείται αλλαγή στον τόνο της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης έναντι της Ουάσιγκτον.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το ερμηνεύσει κανείς: Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

