Οι δύο ξένοι ακτιβιστές που συμμετείχαν σε στολίσκο με προορισμό τη Γάζα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση, οδηγήθηκαν την Κυριακή ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου, όπως μετέδωσε το AFP.

Ο στολίσκος, αποτελούμενος από περισσότερα από 50 σκάφη, είχε αποπλεύσει από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία με στόχο να «σπάσει» τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Ωστόσο, αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της χώρας μας νωρίς την Πέμπτη, με το Ισραήλ να αναφέρει ότι απομάκρυνε 175 ακτιβιστές – εκ των οποίων δύο οδηγήθηκαν στη χώρα για ανάκριση.

Πρόκειται για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ισπανικής υπηκοότητας, και τον Τιάγκο Άβιλα από τη Βραζιλία, οι οποίοι εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Ασκελόν. «Το κράτος ζήτησε την παράταση της κράτησής τους κατά 4 ημέρες», δήλωσε η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς συνηγορίας της οργάνωσης Adalah.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, οι δικηγόροι της συναντήθηκαν χθες Σάββατο με τους δύο κρατούμενους στη φυλακή Σικμά στην Ασκελόν. Ο Άβιλα κατήγγειλε ότι υπέστη «ακραία βία» κατά την κατάληψη των σκαφών, υποστηρίζοντας ότι «σύρθηκε μπρούμυτα στο πάτωμα και ξυλοκοπήθηκε τόσο σοβαρά που έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του». Όπως ανέφερε, μετά την άφιξή του στο Ισραήλ κρατείται «σε απομόνωση και με δεμένα τα μάτια».

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι και ο Αμπού Κεσέκ «είχε δεμένα τα χέρια και τα μάτια και αναγκάστηκε να παραμείνει μπρούμυτα στο πάτωμα από τη στιγμή της σύλληψής του μέχρι την άφιξή του στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο ακτιβιστές συνδέονται με οργάνωση που έχει τεθεί υπό κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Η οργάνωση αυτή – το Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA) – κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι δρα «υπόγεια» για λογαριασμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό στέλεχος της PCPA, ενώ ο Άβιλα φέρεται να συνδέεται επίσης με την οργάνωση και να «υποπτεύεται για παράνομη δραστηριότητα». Η Ισπανία έχει καταδικάσει την κράτηση του Άβιλα και απορρίπτει τις κατηγορίες εις βάρος του.

Οι διοργανωτές του στολίσκου υποστήριξαν ότι η αναχαίτιση έγινε σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από τη Γάζα, καταγγέλλοντας ότι ο εξοπλισμός τους καταστράφηκε και ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια «υπολογισμένη παγίδα θανάτου στη θάλασσα».

Δεκάδες από τους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν αποβιβάστηκαν την Παρασκευή στην Κρήτη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αποστολή του στολίσκου Global Sumud προς τη Γάζα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025 είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, προτού αναχαιτιστεί από ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Γάζας τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, είχαν τότε συλληφθεί και απελαθεί.

Πηγή: skai.gr

