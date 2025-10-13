Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα, στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που φιλοξενείται στο θέρετρο Σαρμ ελ Σεΐχ ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Ο Σίσι ανήγγειλε επίσης ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και μια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Σίσι δήλωσε ότι η συμφωνία για τη Γάζα θα κλείσει ένα «επώδυνο κεφάλαιο στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο πρόεδρος αλ-Σίσι ανακοίνωσε ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ το Μετάλλιο του Νείλου, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της Αιγύπτου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» για ειρήνη στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, αλλά μόνο μετά από μια μακρά μεταβατική περίοδο στη Γάζα και μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιτίθεται στο ενδεχόμενο δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.