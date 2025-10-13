Η Γερμανία αναμένεται να εγκρίνει αυτή την εβδομάδα την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,7 δισ. δολαρίων), στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις και να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και κυβερνητικό έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg, το πακέτο περιλαμβάνει παραγγελία ύψους 3,5 δισ. ευρώ για 274 τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης από την General Dynamics Corp., με τη συμμετοχή των Hensoldt AG και Rheinmetall AG στην παραγωγή. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028.

Οι αγορές αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Βερολίνου να αναβαθμίσει τον στρατό του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ανέτρεψε τις μέχρι τότε βεβαιότητες για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση συνασπισμού του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ έχει σε μεγάλο βαθμό παγώσει το συνταγματικό “φρένο χρέους”, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον κονδύλια για την άμυνα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να προμηθευτεί 150 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης “Schakal” από την ARTEC GmbH, κοινοπραξία των Rheinmetall και KNDS Deutschland, έναντι 3,4 δισ. ευρώ, με τις παραδόσεις να αναμένονται μεταξύ 2027 και 2031.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αγορά πυραύλων “Evolved Sea Sparrow” αξίας 386 εκατομμυρίων ευρώ από την αμερικανική Raytheon, σε συνεργασία με τις Diehl Defence, MBDA Deutschland και RAM-System GmbH. Οι παραδόσεις αυτών των συστημάτων προγραμματίζονται για την περίοδο 2031–2033.

Η επιτροπή προϋπολογισμού της Κάτω Βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει τις σχετικές συμβάσεις την Τετάρτη.





Πηγή: skai.gr

