Σήμερα η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη

Με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αντιπροσωπειών κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, αξιωματούχων των κυβερνήσεων Αλβανίας, Ελλάδας και άλλων χωρών, πραγματοποιείται σήμερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, η επίσημη τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη.

Η τελετή θα λάβει χώρα στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα, και θα προηγηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων μελών της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας.

Την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο θα εκπροσωπήσει ο μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, ενώ για την ελληνική κυβέρνηση ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Αλβανίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης είναι ο δεύτερος Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της χώρας, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και ο πρώτος Αλβανός Αρχιεπίσκοπος από το 1967 και μετά.

Τριάντα τρία χρόνια μετά την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου μακαριστού Αναστασίου, ο 69χρονος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης θα κληθεί να συνεχίσει με πνεύμα αγάπης τον δρόμο που χάραξε ο προκάτοχός του και πνευματικός του πατέρας, με την αρωγή των μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλβανίας, μητροπολιτών Αργυροκάστρου Δημητρίου, Απολλωνίας και Φίερι Νικολάου, Ελμπασάν Αντωνίου, Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης Άστιου, Αμαντίας Ναθαναήλ και του Επισκόπου Κρούγιας Αναστασίου.

Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, κατά κόσμον Φατμίρ Πελούσι, γεννήθηκε το 1956 στην Κορυτσά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας υπηρέτησε ως μητροπολίτης μετά την ενθρόνισή του, το 1998.

Ο ίδιος, σε συνεντεύξεις του, έχει αποκαλύψει πως τα χρόνια των διωγμών της όποιας θρησκείας στην αθεϊστική Αλβανία είχε ενδιαφέρον για θρησκευτικά ζητήματα και μάλιστα το 1975 γνώρισε τον Χριστιανισμό από αντίγραφο στα γαλλικά της Καινής Διαθήκης, που του έδωσε κάποιος φίλος του, με το πρόσχημα να μάθει γαλλικά. Ακολούθησαν αναζητήσεις στην κεντρική Βιβλιοθήκη Τιράνων, όπου δανειζόταν κρυφά βιβλία όλων των θρησκειών. Το επόμενο βήμα υψηλού κινδύνου για τον ίδιο και την οικογένειά του, στην Αλβανία των σκληρών διωγμών, ήταν η συμμετοχή του σε μια μυστική ομάδα χριστιανών που έκανε συναντήσεις σε διάφορα σπίτια στην Κορυτσά. Το ίδιο μυστικά έγινε και η βάπτισή του, από τον πατέρα Κοσμά και έλαβε το όνομα Ιωάννης.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, είχε την ευκαιρία να σπουδάσει στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, με υποτροφία που καθιέρωσε η αλβανική κοινότητα στην Αμερική στη μνήμη του επισκόπου Φαν Νόλι και αποφοίτησε το 1993. Τότε, στην Αλβανία, ο μακαριστός Αναστάσιος είχε ήδη ξεκινήσει το έργο της αναστήλωσης της Εκκλησίας. Ύστερα από πρόσκληση του ιεράρχη, ο Ιωάννης επέστρεψε στην Αλβανία για να βοηθήσει στο σημαντικό του έργο και το 1994 αρχικά χειροτονήθηκε διάκονος και το τέλος του ιδίου έτους ιερέας, από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Με μεταπτυχιακό στις Θεολογικές Σπουδές, υπηρέτησε ως λέκτορας και κοσμήτορας της Θεολογικής Ακαδημίας της αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 1996 διορίστηκε διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Δυρραχίου και παράλληλα έγινε αρχιμανδρίτης.

Στις 18 Ιουλίου 1998 εξελέγη μητροπολίτης Κορυτσάς και ενθρονίστηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

