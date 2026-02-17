Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέες μαζικές επιθέσεις - Να εφαρμοστούν γρήγορα όσα συζητήθηκαν στο Μόναχο»

Την άμεση ενίσχυση στην αεράμυνα από τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της αμυντικής στήριξης στην Ουκρανία, ζήτησε με ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επικαλούμενος πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε ότι οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν νέες μαζικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οπότε η προμήθεια των πυραύλων αεράμυνας, η οποία συζητήθηκε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, θα πρέπει να γίνει σύντομα.

Intelligence reports that the Russians are preparing new massive strikes on energy, and air defense must be configured properly. Any delay in supplying air defense missiles works for scaling up the damage from the strikes. Everything discussed in Munich must be implemented fast. pic.twitter.com/yG2xDdp50d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι

Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέες μαζικές επιθέσεις στην ενέργεια και η αεράμυνα πρέπει να διαμορφωθεί σωστά. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην προμήθεια πυραύλων αεράμυνας, θα συμβάλλει στην κλιμάκωση των ζημιών από τις επιθέσεις.

Όλα όσα συζητήθηκαν στο Μόναχο πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.

Μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον χθες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς ρώσοι, ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι αρχίζουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.