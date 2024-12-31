Τον τελευταίο γύρο πληρωμών στα «θύματα» του Μπέρνι Μάντοφ, αυτουργού της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης στην ιστορία, ύψους πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιεί το ταμείο που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με σκοπό να βοηθήσει στις αποζημιώσεις όσων επλήγησαν.

Σύμφωνα με το Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ), οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από το ταμείο, Madoff Victim Fund (MVF) ανέρχονται σε 131,4 εκατομμύρια δολάρια και θα ανεβάσουν το συνολικό ποσό που έχει επιστραφεί στους 40.930 ενάγοντες σε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάντοφ που παραδέχτηκε μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ, πέθανε στη φυλακή το 2021. Εξέτιε ποινή 150 ετών αφού ομολόγησε την ενοχή του το 2009 για τη λειτουργία ενός λεγόμενου συστήματος Ponzi, το οποίο πλήρωνε τους επενδυτές με χρήματα από νέους πελάτες και όχι με πραγματικά κέρδη.

«Οι διανομές της MVF αντιστάθμισαν ένα από τα πιο τερατώδη οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ», δήλωσε ο Richard C Breeden, ο οποίος διευθύνει το συγκεκριμένο ταμείο και είναι πρώην πρόεδρος της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Τα θύματα του Μάντοφ δεν προέρχονται από μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Κάποιοι είναι εύποροι, κάποιοι λιγότερο εύποροι, επίσης συμπεριλαμβάνονται σχολεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Το MFV εκτιμά ότι θα έχει ανακτήσει σχεδόν το 94% των αποδεδειγμένων απωλειών των θυμάτων όταν ολοκληρώσει την αποστολή του το 2025. Άλλα 14,7 δισ. δολάρια επιστράφηκαν μέσω διαδικασίας πτώχευσης σε πελάτες του Μάντοφ.

Η επενδυτική εταιρεία του Μάντοφ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008. Ιδρύθηκε το 1960 και η Bernard L Madoff Investment Securities έγινε ένας από τους μεγαλύτερους διαπραγματευτές της Wall Street. Με τα χρόνια, η εταιρεία ερευνήθηκε οκτώ φορές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επειδή είχε εξαιρετικές αποδόσεις. Αλλά ήταν η παγκόσμια ύφεση που προκάλεσε την κατάρρευση της εταιρείας καθώς οι επενδυτές του Μάντοφ, που επλήγησαν από την ύφεση, προσπάθησαν να αποσύρουν περίπου 7 δισ. δολάρια με τον ίδιο να μην μπορεί να βρει τα χρήματα για να τα καλύψει.

Ανάμεσα στα ονόματα των ατόμων που εξαπατήθηκαν ήταν ο ηθοποιός Kevin Bacon, η παίκτρια του Hall of Fame του μπέιζμπολ Sandy Koufax και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του σκηνοθέτη Steven Spielberg, Wunderkinder.

Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που έχασαν χρήματα, με την HSBC Holdings να λέει ότι είχε έκθεση περίπου 1 δισ. δολαρίων. Άλλα εταιρικά θύματα ήταν η Royal Bank of Scotland and Man Group και η ιαπωνική Nomura Holdings.

