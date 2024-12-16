Σε εφαρμογή το σχέδιο Νετανιάχου στη Συρία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Δεκάδες στρατιωτικούς στόχους βομβάρδισε το Ισραήλ για ακόμη μία φορά τα ξημερώματα της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι ο αρχηγός της ισλαμιστικής Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον για σύγκρουση με το Τελ Αβίβ.

Η νέα τοποθέτηση του Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πως το Ισραήλ σκοπεύει να διπλασιάσει τον πληθυσμό του στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν με την επέκταση των εποικισμών, υπογραμμίζοντας πως οι απειλές από τη Συρία παραμένουν, παρά τις μετριοπαθείς δηλώσεις του επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ που έριξε τον Άσαντ από την εξουσία πριν από μία εβδομάδα.

Ο κ. Νετανιάχου προσέθεσε δε πως ούτε το Ισραήλ ενδιαφέρεται για σύγκρουση με τη Συρία, ενώ πριν από μερικά 24ωρα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, καλούσε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι προετοιμασμένες να περάσουν όλον τον χειμώνα στο όρος Ερμών.

Ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι μιλώντας στη συριακή κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως «δεν υπάρχουν δικαιολογίες» για να πραγματοποιεί το Ισραήλ επιδρομές στη Συρία, εξηγώντας ότι «οι Ιρανοί έχουν φύγει». Κάνοντας λόγο ακόμη και για «ψευδείς δικαιολογίες» ο αλ-Τζολάνι επέμεινε πως μόνον οι «διπλωματικές λύσεις» αποτελούν την οδό προς τη σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ολοκλήρωνε τις συνομιλίες του στην περιοχή έχοντας επισκεφθεί την Ιορδανία, την Τουρκία και το Ιράκ όπου και πρόταξε το ζήτημα σταθερότητας στη Συρία στη μετά-Άσαντ εποχή.

Το Ισραήλ όμως εξαπέλυσε ξανά περισσότερα από 60 αεροπορικά πλήγματα και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες πυρομαχικών σε όλη τη συριακή επικράτεια, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων έχει ξεπεράσει τις 440 από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ μέχρι σήμερα.

Για τη Δύση ανοίγει ένας νέος κύκλος ανησυχίας. Δυτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές παρατηρώντας τα συνεχή πλήγματα των Ισραηλινών φοβούνται πως μία νέα κατοχή εδαφών από πλευράς Ισραήλ σε βάρος της Συρίας είναι προ των πυλών.

Για τον ίδιο τον Νετανιάχου όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως εξήγησε ο ίδιος «η ενίσχυση του Γκολάν αποτελεί ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ», ενώ δεν έκρυψε τις προθέσεις του υπογραμμίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε να το κρατάμε, θα το κάνουμε να ανθίσει και να υπάρξει εγκατάσταση σε αυτό».

Ο ΟΗΕ έχει ήδη καλέσει το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ουδέτερη ζώνη κάνοντας λόγο για «παραβίαση της συμφωνίας του 1974». Το Ισραήλ όμως τονίζει ότι η συμφωνία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ έχει πάψει να υφίσταται.

Την απόσυρση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από το αυτό το σημείο στον χάρτη έχουν ζητήσει, επίσης, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία.

Τα υψίπεδα του Γκολάν

Υπενθυμίζουμε ότι, το Ισραήλ κατέλαβε τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967. Η αποστρατιωτικοποιημένη, ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ, ζώνη ασφαλείας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας για την απεμπλοκή ισραηλινών και συριακών ενόπλων δυνάμεων το 1974, μετά τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ (1973).

Ωστόσο, το Ισραήλ προσάρτησε το 1981 το κατεχόμενο τμήμα του συριακού Γκολάν. Η διεθνής κοινότητα το αναγνωρίζει ως έδαφος της Συρίας.

