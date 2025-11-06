Αντιμέτωπη με την καταιγίδα Μελίσα βρίσκεται σήμερα η Ισπανία, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τους τουρίστες να έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αυτοκίνητα να παλεύουν στους πλημμυρισμένους δρόμους της Βαρκελώνης, ενώ οι σφοδροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης χάος στο τουριστικό νησί της Μαγιόρκα.

Major flooding occurred due to heavy rain in Cerdanyola del Vallès, Catalonia, Spain 🇪🇸 (06.11.2025) pic.twitter.com/6Gm9HfHgks — Disaster News (@Top_Disaster) November 6, 2025

Η Meteocat, η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό καθώς η πόλη μαστίζεται από χαλάζι και βροχή.

Οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να λάβουν «ακραίες προφυλάξεις» και τους συστήθηκε να αποφεύγουν τα ταξίδια στις πληγείσες περιοχές καθώς η καταιγίδα Μελίσα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές αναταραχές στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, με τουλάχιστον 47 ακυρώσεις πτήσεων τόσο σε εσωτερικές όσο και σε διεθνείς πτήσεις, σύμφωνα με το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο La Vanguardia.

Ένα γραφικό στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar έδειξε έναν αριθμό αεροσκαφών να έχουν καθηλωθεί στο έδαφος σήμερα το πρωί.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enaire ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X: «Η κακοκαιρία με τις σφοδρές καταιγίδες στη βορειοανατολική χερσόνησο επηρεάζει τις λειτουργίες και επιβάλλει τους κανονισμούς ασφαλείας στο αεροδρόμιο #Barcelona-#ElPrat».

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του καιρού».

Οι πυροσβέστες της Βαρκελώνης είχαν ανταποκριθεί σε 39 περιστατικά που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έως τις 10 π.μ. τοπική ώρα σήμερα το πρωί.

Τουλάχιστον 16 επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε ανελκυστήρες λόγω διακοπών ρεύματος ή πλημμυρών.

Σε άλλα σημεία της Καταλονίας, ένα κτίριο εκκενώθηκε στην πόλη Μπάντια ντελ Βάγιες λόγω πιθανότητας κατάρρευσης της στέγης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά αρκετοί κάτοικοι της περιοχής χρειάστηκαν βοήθεια αφού εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.

Ο Πρόεδρος της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια Ρόκα ζήτησε μέγιστη προσοχή από τους πολίτες.

Στις Βαλεαρίδες Νήσους, η Πάλμα ντε Μαγιόρκα σχεδόν παρέλυσε λόγω της κακοκαιρίας, με δεκάδες καθυστερήσεις στις πτήσεις να έχουν αναφερθεί στο αεροδρόμιο της Πάλμα. Πλάνα από το αεροδρόμιο έδειξαν τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης να έχει πλημμυρίσει.

Όσο για την Ίμπιζα, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα.

Η σφοδρή καταιγίδα αναμένεται να συνεχιστεί. Οι περιοχές που αναμένεται να χτυπηθούν τις επόμενες ημέρες είναι της Ανδαλουσίας, της Γαλικίας, της Καταλονίας και της Αραγωνίας.

