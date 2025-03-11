Το κτίριο του δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού της Σερβίας στο Βελιγράδι έχει αποκλειστεί από αρκετές εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν καθημερινά μετά την πτώση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο, όπου σκοτώθηκαν 15 άτομα.

Η ένταση κορυφώνεται και πάλι πριν από τη μεγάλη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, η οποία χαρακτηρίζεται ως η κορύφωση μηνών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Οι φοιτητές, που απέκλεισαν για πρώτη φορά το κτίριο της τηλεόρασης στο κέντρο της πρωτεύουσας αργά τη Δευτέρα, συγκεντρώθηκαν ξανά κατά εκατοντάδες την Τρίτη, αφού ανακοίνωσαν ότι ο αποκλεισμός τους θα διαρκέσει τουλάχιστον 22 ώρες. Παρόμοιος αποκλεισμός οργανώθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νόβι Σαντ.

Οι διαδηλώσεις έχουν κλονίσει την κυβέρνηση του προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι φοιτητές κατηγορούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση για προκατειλημμένη αναφορά και συμπαράσταση στον πρόεδρο Βούτσιτς και την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Ο Σέρβος πρόεδρος ήταν καλεσμένος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βούτσιτς προσέβαλε τις φοιτητικές διαδηλώσεις, προειδοποιώντας ότι οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιήσουν βία στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Πρόσθεσε ότι οι πανελλαδικές διαδηλώσεις δεν θα τον αναγκάσουν ποτέ να παραιτηθεί.

«Θα πρέπει να με σκοτώσεις αν θέλεις να με αντικαταστήσεις», είπε.

Ο τηλεοπτικός ρεπόρτερ που πήρε συνέντευξη από τον Βούτσιτς αποκάλεσε τους διαδηλωτές φοιτητές «όχλο», κάτι που ο πρόεδρος φάνηκε να εγκρίνει.

Η συνέντευξη ακολούθησε μια διαμάχη μεταξύ του Βούτσιτς και του σταθμού RTS, στην οποία ο πρόεδρος περιέγραψε έναν δημοσιογράφο που κάλυπτε τις διαδηλώσεις ως «ανόητο». Αργότερα ζήτησε συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά είπε ότι οι ρεπόρτερ του RTS ήταν «ντροπή για το επάγγελμά τους».

Ο σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τον αποκλεισμό σήμερα Τρίτη. «Η αναγκαστική αποτροπή των εργαζομένων της RTS από το να έρθουν στους χώρους εργασίας τους αντιπροσωπεύει ένα επικίνδυνο βήμα σε ανοιχτές συγκρούσεις με απρόβλεπτες συνέπειες», ανέφερε.

Την ίδια μέρα, ο Βούτσιτς συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος μόλις είχε φτάσει στο Βελιγράδι. Ο σκοπός της επίσκεψής του δεν έγινε αμέσως γνωστός.

Πολλοί στη Σερβία πιστεύουν ότι η κατάρρευση στέγης στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο προκλήθηκε από κακές εργασίες ανακαίνισης που τροφοδοτούνται από τη διαφθορά της κυβέρνησης. Οι αρχές έχουν κατηγορήσει 16 άτομα για την καταστροφή.

Πηγή: skai.gr

