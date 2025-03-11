Δυτική Όχθη: Έξι νεκροί Παλαιστίνιοι τις τελευταίες 24 ώρες

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία γυναίκα 60 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες στη Δυτική Όχθη, από επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι πέντε σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στην περιοχή της Τζενίν και ένας ακόμα από τις λεγόμενες Παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

Μετά τα τελευταία περιστατικά, οι Παλαιστίνιοι που έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας το τελευταίο διάστημα, ξεπέρασαν τους 30.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, οι επιχειρήσεις διεξάγονται εναντίον γκρουπ που υποστηρίζονται από την ιρανική κυβέρνηση και αποτελούν απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.