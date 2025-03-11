Κουρδικό: Αιφνίδια αλλαγή δεδομένων στη Συρία

Η συμφωνία μεταξύ Δαμασκού και Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων αλλάζει τα δεδομένα για τους Κούρδους της Συρίας. Τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν;



Μετά χθεσινή τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη Συρία, καταδικάζοντας τη βία και επιρρίπτοντας την ευθύνη στους «προβοκάτορες νοσταλγούς» του καθεστώτος του πρώην προέδρου Άσαντ.



Την ίδια στιγμή χαιρέτισε την πολιτική χωρίς αποκλεισμούς του μεταβατικού προέδρου Αλ Σάρα, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη στη γειτονική Συρία, ώστε να ανακάμψει, να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα και την ενιαία δομή της και να βρει ειρήνη με όλα τα εθνοτικά της στοιχεία.

Ανατρέπονται οι ισορροπίες

Λίγο πριν την ομιλία του Τούρκου προέδρου, το συριακό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης κατά των οπαδών του Άσαντ. Λίγη ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του Ερντογάν, σε μια εντυπωσιακή ανατροπή των ισορροπιών, ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμαντ αλ Σάρα υπογράφει μια μείζονος σημασίας συμφωνία 8 σημείων με τον μεγαλύτερο τώρα εχθρό της Τουρκίας στο Κουρδικό, τον Μαζλούμ Αμπντί, διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.



Σημειωτέων ότι πριν λίγες μέρες, ο Αμπτι είχε δηλώσει σε διεθνή πρακτορεία ότι «ομάδες που υποστηρίζονται από την Τουρκία και ισλαμιστές εξτρεμιστές» ευθύνονται για τη βία στη Συρία και τις εκτελέσεις αμάχων Αλαουιτών. Η συμφωνία που υπεγράφη χθες αλλάζει τα πάντα στη Συρία. Μεταξύ άλλων ενσωματώνει τους Κούρδους της ΒΑ Συρίας στο Συριακό κράτος και σε αυτό περιλαμβάνονται συνοριακές πύλες του αεροδρομίου, κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τα οποία η ως τώρα αυτόνομη περιοχή των Κούρδων της Συρίας είχε σημαντικά οικονομικά οφέλη.



Τούρκοι σχολιαστές, μερίδα των οποίων είχε αποδώσει την έκρηξη βίας στη Συρία στους Κούρδους της Συρίας σε συνεργασία με το Ισραήλ και το Ιράν, τώρα υποστηρίζουν ότι η αιφνίδια αυτή αλλαγή των δεδομένων στη Συρία οφείλεται στην αύξηση της στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος της Τουρκίας στην περιοχή. Η ορατή δε πιθανότητα να λυθεί σύντομα το Κουρδικό θεωρούν ότι επεκτείνει την επιρροή της Τουρκίας στη Συρία και το Ιράκ - εις βάρος της Τεχεράνης.

