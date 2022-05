Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο ανατολικό Περού την Πέμπτη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα 72 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Τζουλιάκα και στα 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της μικρής πόλης Αζανγκάρο. Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 211 χιλιόμετρα, γεγονός που μετρίασε τις συνέπειες του πολύ ισχυρού φαινομένου.

Εικόνες πανικού από βρετανικό σχολείο:

7.2-magnitude earthquake rocks 13 km WNW of #Azángaro, #Peru with a depth of 217.8 km, according to United States Geological Survey.



In Hispano-British school students evacuate classrooms #USGS pic.twitter.com/yICdspE8ep