Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), που δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.
- Ισχυροί πυροβολισμοί κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο στο Καράκας - «Επικοινωνιακό λάθος» των ενόπλων δυνάμεων, λένε αξιωματούχοι
- Γκουτέρες για Κυπριακό: Ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ - Επιφυλακτική ελπίδα μετά την εκλογή νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη
- WSJ: Η CIA είχε συμπεράνει πως «πιστοί στο καθεστώς» πολιτικοί βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να ηγηθούν μετά τον Μαδούρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.