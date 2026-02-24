Λογαριασμός
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν

Σεισμική καταγραφή

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου, πάντως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

TAGS: Σεισμός Ταϊβάν
