Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου, πάντως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.
Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.
