Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα – Μόλις 1 χλμ. το εστιακό βάθος

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 1 χλμ. (0,62 μίλια), περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόσκι ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Αλάσκα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 1 χλμ. (0,62 μίλια), περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόσκι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

