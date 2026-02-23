Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Αλάσκα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 1 χλμ. (0,62 μίλια), περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόσκι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

