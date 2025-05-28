Ο οίκος Sotheby's διοργανώνει δημοπρασία «μίας από τις σημαντικότερες συλλογές αντικειμένων του Ναπολέοντα που έχουν ποτέ διατεθεί προς πώληση» στις 25 Ιουνίου στο Παρίσι.

Περίπου 100 αντικείμενα από την ιδιωτική συλλογή του εξέχοντος Γάλλου συλλέκτη αντίκες Πιερ-Ζαν Σαλανσόν θα πωληθούν στη δημοπρασία, αυτοκρατορικά έπιπλα, πίνακες ζωγραφικής και «προσωπικά κειμήλια που αντανακλούν τον εσωτερικό κόσμο του Βοναπάρτη» αναφέρει ο Sotheby's σε ανακοίνωσή του.

«Αντικατοπτρίζοντας τα λόγια του Ναπολέοντα - "Τι μυθιστόρημα η ζωή μου!" - η συλλογή μοιάζει με ένα ζωντανό ιστορικό έπος, που ξεδιπλώνεται σε πεδία μαχών και μπουντουάρ, αίθουσες τελετών και ιδιωτικά δωμάτια, εναλλάσσοντας ένα χρονικό εξουσίας, πολιτικής και μεγαλοπρέπειας, με τα τρωτά σημεία, τις φιλοδοξίες και τις αντιφάσεις του ανθρώπου πίσω από τον μύθο» σημειώνεται στην ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν είναι ένα από τα εμβληματικά δίκερα καπέλα του Ναπολέοντα. Σε αντίθεση με άλλους Γάλλους αξιωματικούς του στρατού που φορούσαν τα δίκερα καπέλα τους από μπροστά προς τα πίσω, ο στρατηγός το φορούσε en bataille (με τα φτερά παράλληλα με τον ώμο του).

Σύμφωνα με τον Sotheby's το καπέλο μπορεί να πωληθεί έως και 800.000 ευρώ.

«Το δίκερο, κατασκευασμένο από τον Poupard, τον επίσημο κατασκευαστή καπέλων του Ναπολέοντα, δωρίστηκε προσωπικά από τον Αυτοκράτορα στον στρατηγό Μουτόν, έναν από τους πιο έμπιστους και θαρραλέους διοικητές του» ανέφερε ο οίκος. «Μετά τον αποφασιστικό ρόλο του στρατηγού στη Μάχη του Έσλινγκ τον Μάιο του 1809, ο Ναπολέων φέρεται να τον επαίνεσε με τα λόγια: «Ο Μουτόν μου είναι λιοντάρι»», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η δημοπρασία προσφέρει ένα ευρύ πορτρέτο αυτής της ιστορικής προσωπικότητας, που καλύπτει την παιδική του ηλικία, τη στρατιωτική του σταδιοδρομία, τη στέψη του, την οικογενειακή ζωή με τα αδέλφια του, την πτώση της Αυτοκρατορίας και την εξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης.

Η συλλογή παρουσιάστηκκε στον οίκο Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ από τις 23 έως τις 27 Μαΐου και θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη από τις 5 έως τις 11 Ιουνίου, πριν από τη δημοπρασία στο Παρίσι αργότερα εντός του μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

