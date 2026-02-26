Οδηγοί στη Δυτική Σαχάρα χρειάστηκε να περάσουν μέσα από τεράστια σμήνη ακριδών, με τα έντομα να καλύπτουν τον δρόμο και να συγκρούονται με οχήματα κοντά στο Μπουγούντορ.

Drivers in the Sahara plowed through massive swarms of locusts, with insects covering the road and crashing against vehicles near Boujdour. 🦗 pic.twitter.com/r2i53iEd17 February 26, 2026

Το θεαματικό, ίσως και τρομακτικό, βίντεο της εταιρείας μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather θυμίζει κάτι από τις βιβλικές πληγές του Φαραώ, με τις ακρίδες να φαίνονται αμέτρητες, καλύπτοντας τον δρόμο και τον ουρανό.

Πηγή: skai.gr

