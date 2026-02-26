Λογαριασμός
«Ακριδοθύελλα» στη Σαχάρα: Οδηγοί προσπαθούν να περάσουν μέσα από σμήνη ακριδών - Βίντεο

Το θεαματικό, ίσως και τρομακτικό, βίντεο θυμίζει κάτι από Βίβλο, με τις ακρίδες να φαίνονται αμέτρητες, καλύπτοντας τον δρόμο και τον ουρανό

Σαχάρα

Οδηγοί στη Δυτική Σαχάρα χρειάστηκε να περάσουν μέσα από τεράστια σμήνη ακριδών, με τα έντομα να καλύπτουν τον δρόμο και να συγκρούονται με οχήματα κοντά στο Μπουγούντορ. 

Το θεαματικό, ίσως και τρομακτικό, βίντεο της εταιρείας μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather θυμίζει κάτι από τις βιβλικές πληγές του Φαραώ, με τις ακρίδες να φαίνονται αμέτρητες, καλύπτοντας τον δρόμο και τον ουρανό. 

