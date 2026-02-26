Η εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την παράνομη πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων της ολλανδικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Odido, μια από μεγαλύτερες παράνομες παρεισφρήσεις που έχουν γίνει στην Ολλανδία, άρχισε να δημοσιεύει πληροφορίες πελατών στο dark web, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η κλοπή προσωπικών δεδομένων 6 εκατομμυρίων πελατών από την εταιρεία περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, ημερομηνίες γέννησης και αριθμούς διαβατηρίου.

Η Odido τόνισε ότι πιστεύει τον ισχυρισμό της οργάνωσης "ShinyHunters" ότι πραγματοποίησε το χακάρισμα.

«Η Odido κατέληξε στην απόφαση να μην συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους εγκληματίες ούτε να υποκύψει στις απόπειρες εκβιασμού τους», ανακοίνωσε η εταιρεία, λέγοντας ότι έχει λάβει συμβουλές από εταιρείες κυβερνοασφάλειας και την αστυνομία.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS, ο οποίος επικοινώνησε με την οργάνωση, τόνισε σήμερα ότι αυτή απείλησε να δημοσιεύει ένα εκατομμύριο γραμμές δεδομένων πελατών την ημέρα, εκτός αν η εταιρεία πληρώσει ένα ποσό, που δεν έχει γίνει γνωστό.

«Η συμβουλή μας προς τα θύματα του λυτρισμικού είναι να μην πληρώσουν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σταν Ντουίζφ της εθνικής ολλανδικής αστυνομίας, η οποία διερευνά την επίθεση.

Είπε ότι η πληρωμή των λύτρων θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μελλοντικές επιθέσεις σε νέα θύματα και δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι οι κλέφτες θα τηρούσαν τις υποσχέσεις τους για τη διαγραφή ευαίσθητων δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

