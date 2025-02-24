Σάμος: Φυλάκιση σε εκπαιδευτικό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Μονομελές Πρωτοδικείο Σάμου στον 47χρονο εκπαιδευτικό, που δικάστηκε για διακεκριμένη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η ποινή που του επιβλήθηκε δεν είναι εξαγοράσιμη ούτε μετατρέψιμη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2024, όταν δυο μητέρες 13χρονων μαθητών σε σχολείο της Σάμου, επώνυμα, κατήγγειλαν στις αστυνομικές αρχές, ότι Διευθυντής Γυμνασίου – όχι του σχολείου των παιδιών τους- μέσω μηνυμάτων προσπαθούσε να τους κλείσει ραντεβού,ώστε να τους συναντήσει από κοντά, ενώ ζητούσε από τα παιδιά να του στέλνουν δικές τους φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων ο κατηγορούμενος είχε καλέσει τα δύο παιδιά σε ραντεβού, τη μία φορά σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο με το πρόσχημα να τα γνωρίσει… και το επόμενο ραντεβού ήταν στον χώρο του σχολείου, ενώ το σχολείο ήταν κλειστό, δεν είχε ξεκινήσει δηλαδή ακόμη η σχολική χρονιά.

Ο εκπαιδευτικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και σε βάρος του είχε ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

